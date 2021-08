Freiburg: Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat zum 1. Oktober 2021 rund 1.200 qm an die Grünhof GmbH vermietet. Die Flächen befinden sich in einem repräsentativen Büro- und Geschäftshaus am Augustinerplatz 2/2a. Das viergeschossige Objekt wurde 1900 errichtet und 2016 komplett saniert. Es gehört zum offenen Immobilien-Spezialfonds HMG Grundwerte Deutschland Südwest.