HanseMerkur Grundvermögen erwirbt Entwicklungsprojekt in Berlin

Berlin: Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) plant die Errichtung eines modernen und nachhaltigen Bürogebäudes im Zentrum Berlins. Dafür hat der Investment- und Assetmanager ein ca. 5.000 qm großes Grundstück in der Markgrafenstraße 11–14 erworben, welches sich in der Nähe des geschichtsträchtigen ehemaligen Grenzübergangs „Checkpoint Charlie“ an der Friedrichstraße befindet. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, die Fertigstellung ist bis 2027 vorgesehen.

Die Planung sieht ein energieeffizientes Gebäude mit rund 16.000 qm Mietfläche vor. Zur Umsetzung des Neubaus hat sich die HanseMerkur Grundvermögen für die Quantum Projektentwicklung GmbH entschieden. Quantum wird als erfahrener Projektentwickler auch die Vermietung übernehmen.