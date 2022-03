Hamburg/ Köln: Die HanseMerkur Grundvermögen AG kauft die rd. 13.200 qm große Büroprojektentwicklung „HangarTwo“ in der Butzweilerhofallee in Köln Ossendorf von nesseler projektidee gmbH für den offenen Spezial-AIF „HMG Grundwerte Büro Deutschland III“. Das fünfgeschossige Gebäude mit 346 Stellplätzen ist langfristig an eine Bundesbehörde vermietet.

Robert C. Spies Hamburg vermittelt den Deal.