München: Ein internationales Hardware-Unternehmen hat einen langfristigen Mietvertrag über rd. 4.000 qm Büro- und Laborfläche im Siemens Campus „MuniCubes“ abgeschlossen. Der parkartig angelegte Campus am Otto-Hahn-Ring in Perlach mit einer Fläche von rund 440.000 qm bietet rund 280.000 qm Mietfläche in 30 freistehenden Gebäuden.

Der Mieter wurde exklusiv von Knight Frank beraten. Dem Vermieter Siemens Real Estate stand CBRE beratend zur Seite.