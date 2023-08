Warschau: HB Reavis vermietet insgesamt rd. 3.800 qm Bürofläche im „Varso Tower“ in Warschau. Foster + Partners mietet erstmals 1.460 qm, Ørsted erweitert seinen bestehenden Mietvertrag um rd. 2.350 qm auf insgesamt rd. 7.100 qm. Damit sind 70% der rd. 70.000 qm Fläche bereits an Unternehmen vermietet, u.a. an den Corporate-Cloud-Anbieter Box sowie die Anwaltskanzleien CMS und Greenberg Traurig.