Hamburg: Die HDI AG mietet rd. 5.000 qm Bürofläche im Süd Carrée in der Hammerbrookstraße 69 von der Hannover Leasing GmbH & Co. KG. Der Umzug aus dem bisherigen Standort in der Sachsenstraße 8 ist für August 2025 geplant. JLL vermittelte und beriet den Mieter.