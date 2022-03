Headstream kauft Portfolio mit 250 Einheiten von Wohnwert

Essen: Die Wohnwert AG verkauft Wohnportfolio mit insgesamt 250 Einheiten auf rd. 15.000 qm Fläche in Bochum, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Mülheim an der Ruhr an die Headstream Group. JLL beriet Wohnwert, Kucera Headstream.