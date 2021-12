Berlin/Hamburg: Heimstaden hat den Erwerb der Gesellschaften von Akelius in Berlin und Hamburg erfolgreich abgeschlossen. Der Name Akelius wird nicht fortgeführt, in Zukunft agieren auch die übernommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter dem Dach von Heimstaden. Auch der bislang von Akelius praktizierte Verkauf von Eigentumswohnungen wird nicht fortgesetzt – Heimstaden legt den Fokus auf Vermietung und setzt auf Dialog und Partnerschaft.