Hemsö erwirbt ein Pflegeheim in Chemnitz

Chemnitz: Die Hemsö GmbH hat ein Pflegeheim mit Büroflächen in Erbpacht erworben. Der Gebäudekomplex in der Innenstadt wurde 1992 als Hotel errichtet und 2007 in ein Pflegeheim umgewandelt.

Aktuell umfasst das Pflegeheim 186 Pflegeplätze für Senioren. Auch künftig wird das Pflegeheim von der SenVital – Victors Group betrieben, der langfristige Mietvertrag wurde übernommen. Der Gebäudekomplex umfasst darüber hinaus nahezu 2.000 qm Bürofläche, die von aktuell zwölf Mietern genutzt werden. Verkäufer ist die Seniorenzentrum in Chemnitz SWF043 GmbH & Co. KG, ein von der HONASSET GmbH verwalteter geschlossener Immobilienfonds. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 19 Mio. Euro.