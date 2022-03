Henderson Park erwirbt ikonisches Berliner Bürogebäude von Real I.S.

Berlin: Henderson Park hat das historische Bürogebäude „Mosse-Zentrum“ in Mitte von der Real I.S. AG erworben. Real I.S. handelte im Auftrag des Immobilien-Spezial-AIF „BGV VI“.

Das „Mosse-Zentrum“ wurde zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gebaut und diente einst als Druckerei und Büro des Berliner Tageblatts. Das Objekt umfasst 37.000 qm Fläche und ist voll vermietet an mehrere namhafte und umsatzstarke Mieter.

Der Ankauf wurde von Stoke Park begleitet. Stoke Park wird auch wie bereits im benachbarten Quartier Schützenstrasse das Asset-Management übernehmen.

Henderson Park wurde von P+P Pöllath + Partners, TA Europe, Code of Practice Architects und BNP Paribas Real Estate beraten. Norton Rose Fulbright LLP beriet Real I.S.