Herbert Smith Freehills berät Artmax beim Erwerb einer Büroimmobilie in Berlin

Berlin : Herbert Smith Freehills hat die Artmax Gruppe, ein Family Office aus Hongkong, bei ihrem deutschen Markteintritt durch Erwerb einer Büroimmobilie in Berlin beraten. Verkäufer ist die Nicolas Berggruen Gruppe. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Bei der Immobilie in der Fasanenstraße 77 handelt es sich um das ehemalige Bankhaus Löbbecke in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm. Das Objekt umfasst eine Mietfläche von ca. 5.400 qm und ist vollständig vermietet.