HIH Invest erwirbt Büro-Projektentwicklung in Freiburger Innenstadt

Freiburg: Die HIH Invest Real Estate hat die Büro-Projektentwicklung MILESTONE 5c in der Heinrich-von-Stephan-Straße in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof erworben.

Hier entsteht ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss und eingeschossiger Tiefgarage. Projektentwickler ist die STRABAG Real Estate, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Die Gesamtmietfläche umfasst 7.711 qm. Das Untergeschoss beinhaltet 64 PKW-Stellplätze sowie Technikflächen. In Teilbereichen des Erd- und des ersten Obergeschosses entsteht eine zweigeschossige Kindertageseinrichtung. Das Objekt weist eine Vorvermietungsquote von über 90% auf, davon sind 65% an die öffentliche Hand vermietet – unter anderem an die Landesbetriebe Bundesbau Baden-Württemberg sowie Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Zu den weiteren Mietern gehört das Deutsche Rote Kreuz. Eine DGNB-Gold-Zertifizierung liegt für das Objekt bereits vor.

Die Transaktion erfolgte per Off-Market-Deal für einen Immobilienspezialfonds. Die rechtliche und steuerrechtliche Due Diligence (DD) wurde von Ashurst LLP durchgeführt. Die technische Due Diligence (TEDD) wurde von Drees & Sommer SE durchgeführt, die ebenfalls für die ESG Due Diligence verantwortlich waren.