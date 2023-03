HIH Invest erwirbt Light-Industrial-Immobilie nahe Flughafen Leipzig/Halle

Hamburg: Die HIH Invest Real Estate GmbH hat eine Light-Industrial-Immobilie in Kabelsketal in Sachsen-Anhalt erworben. Die 10.419 qm große Mietfläche liegt im Logistik-Zentrum zwischen Leipzig und Halle/Saale in unmittelbarer Umgebung des Flughafens Leipzig/Halle. Die Immobilie wurde im Jahr 2019 gebaut, Verkäufer ist die Malcolm 22 Immobilien GmbH. Mieter ist die AES Airplane Equipment & Services GmbH (AES). Der Mietvertrag wurde für zehn Jahre geschlossen und läuft bis 2033. Der Ankauf erfolgte für den offenen Spezial-AIF HIH Deutschland+ Core Logistik Invest. Die Gesamtmietfläche teilt sich auf in 1.800 qm Hallenfläche, 263 qm Büro- und Sozialfläche sowie 8.356 qm befestigte Außenfläche.

Die Kanzlei Baker Tilly übernahm die rechtliche und steuerliche Due Diligence. Die technische und die ESG Prüfung wurde von der Arcadis Germany GmbH durchgeführt; die Commercial Due Diligence erfolgte durch die Logivest GmbH. Colliers International Deutschland GmbH war für die Vermarktung zuständig.