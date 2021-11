HIH Invest erwirbt Nahversorgungszentrum „Deli“ in Duisburg

Duisburg: Die HIH Invest Real Estate hat das gemischt genutzte Nahversorgungszentrum „Deli“ erworben. Die seit über 20 Jahren am Standort in der Alsterlager Str. 88-94 im Stadtbezirk Rheinhausen etablierte Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von etwa 18.700 qm und 568 PKW-Stellplätze. Sie besteht aus einem Verbund von drei alleinstehenden Fachmärkten sowie einem Baumarkt. Ankermieter sind ein E-Center (Edeka) mit knapp 7.000 qm und ein toom (Baumarkt) mit über 8.800 qm Mietfläche. Daneben mieten Dänisches Bettenlager knapp 1.100 qm und der Fachmarkt Frütel Sport & Spiel mehr als 1.800 qm Fläche. Das Ankaufsobjekt wird in den offenen Spezial-AIF „Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ eingebracht.

Käuferseitig wurde die rechtliche und steuerrechtliche Due Diligence von der Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek durchgeführt. Die technische Ankaufsprüfung erfolgte von C.P.H. Projekt- und Baumanagement GmbH, die auch die ESG Due Diligence führte und dafür Standort, Nutzersicherheit, Nutzerkomfort und Energieeffizienz prüfte.