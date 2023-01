HIH Invest kauft Logistikimmobilie in Bremen

Bremen: Die HIH Invest Real Estate GmbH hat eine 6.193 qm große Lager- und Produktionshalle in der Bordeaux-Straße 3 von der KBK Immobilien UG & Co. KG erworben. Der Ankauf erfolgte per Asset Deal für den offenen Spezial-AIF HIH Deutschland+ Core Logistik Invest. Robert C. Spies war bei dem Abschluss beratend und vermittelnd tätig.

Die Immobilie wurde 2011/12 auf einem knapp 13.000 qm großen Grundstück errichtet. Von der Gesamtmietfläche entfallen 5.853 qm auf Hallen- und 340 qm auf Büro- und Sozialfläche.

Bei der Transaktion übernahm die Kanzlei Baker Tilly die rechtliche und steuerliche Prüfung. Logivest verantwortete die Commercial Due Diligence, die technische und ESG Due Diligence wurde von Gleeds Deutschland durchgeführt.