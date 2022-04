HIH Invest kauft weiteres Objekt für Nahversorgerfonds

Hamburg: Die HIH Invest Real Estate hat per Asset Deal ein Nahversorgungszentrum in Küps von einem privaten Verkäufer erworben. Das 21. Objekt im Portfolio des Spezialfonds „Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ bietet eine Gesamtmietfläche von 4.224 qm. Ankermieter des Marktes in der Lessingstraße 13–15 ist REWE. Das Objekt wurde 2021 umfassend modernisiert. Im Zuge dessen verlängerte REWE den Mietvertrag zur Standortsicherung um 15 Jahre. Weitere Mieter sind der Textildiscounter KiK – ebenfalls seit 20 Jahren im Objekt – und zwei weitere Einzelhändler: ein Küchenstudio und ein Einrichtungsgeschäft. Letztere Flächen sind unbefristet vermietet und seit 2010 ebenfalls langfristig am Standort vertreten. Das Objekt ist vollvermietet.

Die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH durchgeführt. Die technische und die ESG Due Diligence zeichnete C.P.H. Projekt- und Baumanagement GmbH.