HIH Invest Real Estate kauft neun Gebäude in Osnabrück für einen neuen Wohnfonds

Osnabrück: Die HIH Invest Real Estate legt mit dem „Wohninvest Quartiere Deutschland“ einen Fonds für institutionelle Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen auf, der auf Wohn-Quartiersentwicklungen ausgerichtet ist. Der institutionelle Clubfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung konzentriert sich auf großvolumige Neubau-Quartiersentwicklungen in deutschen Städten mit positiver Bevölkerungsentwicklung. Das geplante Fondsvolumen liegt bei 500 Mio. Euro, die avisierte Ausschüttung beträgt etwa 3,25-3,75% p. a. Die Mindestzeichnungssumme beläuft sich auf 25 Mio. Euro.

Mit der Wohnprojektentwicklung in Osnabrück konnte die HIH Invest Real Estate bereits das erste Investment für den Fonds beurkunden. Verkäufer ist die BPD Bouwfonds Immobilienentwicklung. Im Landwehrviertel in Osnabrück werden im Rahmen einer Quartiersentwicklung neun drei- bis viergeschossige Wohngebäude im nachhaltigen Effizienzhaus 55-EE-Standard gebaut. Auf einer Mietfläche von etwa 18.800 qm entstehen 241 Wohneinheiten, davon sind 12% für den geförderten Wohnungsbau bestimmt. In der Tiefgarage werden 224 PKW- und 438 Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt, zusätzlich sind Car-Sharing-Parkplätze geplant.

Die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH durchgeführt.