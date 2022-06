HIH Invest Real Estate vermietet über 1.700 Quadratmeter in Wien

Wien: Die HIH Invest Real Estate hat über 1.700 qm der 2017 erbauten Multi-Tenant-Büroimmobilie „HBF1“ an der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße vermietet. Das siebengeschossige Bürohaus am neuen Hauptbahnhof hat eine Gesamtmietfläche von 4.200 qm und ist nun vollvermietet. Es befindet sich in einem Individualfonds der HIH Invest Real Estate. Die Nationale Anti-Doping-Agentur Austria GmbH (NADA Austria) mietet langfristig etwa 650 qm im Objekt. Teile dieser Fläche werden von den Vereinen 100% SPORT sowie Play Fair Code genutzt. EHL war vermittelnd tätig.