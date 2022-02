HIH Invest verkauft Büroimmobilie „The Crown Center“ in Brüssel

Brüssel: Die HIH Invest Real Estate hat ein Bürogebäude in der Rue Royale 138 an die Eaglestone Group verkauft. Das Objekt namens „The Crown Center“ liegt im Pentagon District in der Innenstadt. Von den 9.000 qm des v-förmigen, achtstöckigen Gebäudes entfallen etwa 8.500 qm auf Büro- und über 500 qm auf Archivflächen.

Die HIH Invest hatte das Büro im Jahr 2011 für einen geschlossenen Immobilienfonds erworben. Alleiniger Mieter des Objektes ist die belgische Bundesbehörde Régie des Bâtiments. Eaglestone plant, das Bürohaus nach Beendigung des Mietverhältnisses nachhaltig zu modernisieren und zu restrukturieren. Es soll künftig eine Mischnutzung aus Wohnen und Büro ermöglicht werden. Die Transaktion erfolgte per Asset Deal.

HIH Invest wurde von JLL und Deloitte beraten.