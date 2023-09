HIH verlängert Mietvertrag mit NTT DATA über 10.800 qm in München

München: Die NTT DATA verlängert den Mietvertrag über 10.800 qm Bürofläche im Nu Office 2 in der Parkstadt Schwabing mit der HIH Invest Real Estate. Damit einhergehend werden die Büroflächen für den Mieter individuell modernisiert, um den Mieterkomfort langfristig zu sichern.

Der Komplex Nu Office II liegt im nördlichen Teil des Wohn- und Gewerbegebiets Parkstadt Schwabing, welches in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut und der TU München 2014 fertiggestellt wurde. Das Objekt verfügt über eine in Holzoptik verkleidete Fassade und einen attraktiven Innenhof. Neben der sehr guten Verkehrsanbindung an Innenstadt, Autobahn und öffentliche Verkehrsmittel sind Hotels und ein großes Einkaufscenter mit allen Geschäften des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe zu finden. Die Büroimmobilie zeichnet sich zudem durch eine überzeugende Ökobilanz mit erstklassiger LEED-Zertifizierung und eine hohe Flächeneffizienz aus.