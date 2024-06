Stuttgart: Die HIH Invest Real Estate hat ihr Fonds-Objekt Löwentorbogen 11 nun zu 75% vermietet. Die Stadt Stuttgart mietet in dem Bürohaus im Stadtteil Bad Cannstadt für das Sozialamt weitere rund 3.000 qm für 10 Jahre an, zusätzlich zu den 5.300 qm Bürofläche für die Kfz-Zulassungs- und die Führerscheinstelle, die im Januar 2025 einziehen werden. Insgesamt belegt sie damit 8.300 qm in dem Objekt.

Als Makler war mieterseitig erneut Colliers unterstützend tätig.