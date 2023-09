Dresden: Die HIH Invest hat 877 qm Einzelhandelsfläche an ALDI Nord vermietet. Der Discounter eröffnete im Geschäftshaus Prager Straße 11 in der Fußgängerzone am 14. September seine Filiale nach dem neuestem Storelayout. Das Objekt gehört zu einem von der HIH Invest gemanagten Individualfonds. Die Mietfläche von ALDI Nord erstreckt sich über zwei Etagen in Räumen, die ehemals von einem Textilfilialisten belegt wurden.