HIH vermietet Flächen an RTL in Berlin

Berlin: Die HIH Real Estate hat mit RTL Deutschland einen neuen Mietvertrag geschlossen. RTL erweiterte zum 1. Juni 2022 ihre 4.300 qm Mietfläche im Objekt Behrenpalais in der Behrenstraße 19 um 1.630 qm und mietet sie auf weitere zehn Jahre an. Das Gebäude befindet sich in einem geschlossenen Spezialfonds, der von der HIH Invest verwaltet wird.

Die Multi-Tenant-Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 7.700 qm auf sieben Geschossen und ist vollvermietet. Eine Tiefgarage bietet 131 PKW-Stellplätze.