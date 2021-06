Hildesheim : Direkt an der Autobahn A7 hat die Logivest eine Logistikimmobilien mit rund 20.000 qm Lager- und Bürofläche an einen großen Automobilkonzern vermittelt. Im Auftrag des Vermieters, der DRIVEN Investment GmbH, konnte die Logivest dem Autobauer im Industriegebiet Bavenstedt-Ost eine Bestandsimmobilie in sehr gutem Zustand vermieten.