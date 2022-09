Berlin: Hines kauft in einem Joint Venture mit fünf deutschen Versorgungswerken 2 Grundstücke in direkter Nachbarschaft zum Stadtquartier Südkreuz in Berlin-Schöneberg. Die in der Gotenstraße und Ella-Barowsky-Straße gelegenen Grundstücke sollen zu einem Projekt mit rund 60.000 qm Büro- und Wohnflächen vereint werden. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant.