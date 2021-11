Historisch spannendes Entwicklungsgrundstück in Erfurt verkauft

Erfurt: Die REVITALIS REAL ESTATE AG hat ein rund 6.000 qm großes Entwicklungsgrundstück an die BPD Immobilienentwicklung GmbH verkauft. Begleitet wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate.

Auf dem historischen Grundstück in der Stauffenbergallee 13 soll in Zukunft ein modernes Carré entstehen: Geplant ist aktuell eine Gesamtmietfläche von gut 9.400 qm, die Platz für 140-150 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss schaffen soll. Noch bis vor fünf Jahren befand sich an dem Standort die Produktion der Firma Bergal Erfurter Flechttechnik GmbH, in der Schnürsenkel und Kerzendochte hergestellt wurden.