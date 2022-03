Holz-Hybrid EDGE Suedkreuz Berlin vor Übergabe voll vermietet

Berlin: Die Büroentwicklung EDGE Suedkreuz Berlin mit 32.000 qm BGF ist vor der Übergabe an den künftigen Eigentümer COLCAP vollständig vermietet. Sowohl im „Carré“, dem größeren der beiden Gebäude, das vollständig von Vattenfall genutzt werden wird, wie auch im „Solitär“ genannten kleineren Gebäude mit rd. 6.500 qm BGF sind die Büromietflächen voll vermietet. Errichtet wurde das Gebäudeensemble nach Entwürfen des Büros TCHOBAN VOSS im CREE-Holz-Hybrid-System.

Für EDGE Suedkreuz wurden nicht nur rund 3.500 cbm zertifiziertes Holz verbaut, was die CO2-Emissionen der damit gefertigten Bauteile im Vergleich zu herkömmlichen Bauteilen aus (Stahl-Beton) um bis zu ca. 80% reduziert. Um einen nachhaltigen Betrieb dauerhaft gewährleisten zu können, ist EDGE Suedkreuz mit Plug-and-Play-Multisensoren ausgestattet und an die EDGE Next-Technologieplattform angebunden. EDGE Suedkreuz ist nach EDGE Grand Central Berlin das zweite Immobilienprojekt in Deutschland, das mit DGNB Platin und WELL Core Gold vorzertifiziert wurde und bundesweit das erste, das mit 100% Match auf die Materialdatenbank MADASTER hochgeladen wurde.

Neben Vattenfall ist das Unternehmen Hanwha Q CELLS Großmieter im „Solitär“. Außerdem wurde mit den Unternehmen Aromaplant und DAHER Mietverträge geschlossen.