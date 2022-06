Brandenburg: Am 13. Juni wurde der Grundstein für 221 Mietwohnungen und bis zu 13 Gewerbeeinheiten in der Gemeinde Panketal auf einem rd. 17.600 qm großen Grundstück am Eichenring gelegt. Die Entwicklung und den Bau übernehmen die Treucon Gruppe Berlin und die Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH. Nach Fertigstellung erfolgt die Übergabe des Quartiers an die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, die für die Vermietung und die Bewirtschaftung verantwortlich ist.