HT Group erwirbt Bürokomplex in Mainz

Mainz: Die HT Group kauft ein Büro-Neubau am Office-Standort Kisselberg im Stadtteil Gonsenheim. Die an der Isaac-Fulda-Allee liegende viergeschossige Immobilie verfügt über insgesamt rund 11.160 qm Mietfläche und eine unterkellerte Tiefgarage mit 164 Stellplätzen. Diese werden um weitere 26 Außenparkplätze ergänzt. Das Objekt wurde Mitte Juli 2022 fertigstellt und wurde zum 1. September 2022 in den Spezial-AIF „HT Top 4 Invest“ überführt. Zur Übergabe an die HT Group ist der Bürokomplex mit zwei Berufsgenossenschaften bereits vollvermietet. Der Verkäufer und Projektentwickler des Objektes ist die J. Molitor Immobilien GmbH.

Die rechtliche Beratung der HT Group wurde von der Kanzlei Ashurst übernommen.