IC Immobilien Gruppe erreicht Vollvermietung des Zentrums am Rathaus in Berlin-Weißensee

Frankfurt : Die IC Immobilien Gruppe hat zum 1. Dezember 2020 im Zentrum am Rathaus in Berlin-Weißensee rund 476 qm Einzelhandelsfläche an das Zoofachhandelsunternehmen „Das Futterhaus“ vermietet. Damit ist das Geschäftszentrum mit ca. 10.500 qm Gewerbemietfläche nun voll vermietet. Die Immobilie steht im Eigentum eines Privatinvestors aus Süddeutschland. Das Objekt in der Berliner Allee 261-263 bietet sowohl Einzelhandels- als auch Büroflächen. Hauptmieter sind unter anderem Nahkauf (REWE), Dänisches Bettenlager und Allianz.