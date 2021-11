IC Immobilien Gruppe vermietet Bürofläche in Frankfurt

Frankfurt: Die IC Immobilien Gruppe hat im Rahmen ihres Asset Management Mandats für einen internationalen institutionellen Investor insgesamt rund 1.300 qm in zwei Frankfurter Immobilien vermietet. Die Multi-Tenant-Büroobjekte befinden sich in der Querstraße 8-10 und in der Europaallee 12-22.

Als Mieter in der Querstraße 8-10 konnten das Mobilitäts-Start-Up Arrive mit rund 400 qm und Project Immobilien mit rund 500 qm gewonnen werden. In der Europaallee zieht ein aktuell expandierender Lieferdienst für Lebensmittel und andere Supermarktwaren mit rund 360 qm ein.