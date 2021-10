IC Immobilien Gruppe vermietet Flächen in Berlin, Stuttgart und Freiburg

Frankfurt: Die IC Immobilien Gruppe hat im Rahmen bestehender Vermietungsmandate für die Wealthcap, Real Asset- und Investment Manager, insgesamt rund 2.300 qm Bürofläche in Berlin, Stuttgart und Freiburg vermietet.

Das 1995 fertiggestellte Objekt in Berlin-Tempelhof bietet eine Gesamtmietfläche von rund 13.100 qm. Der katholische Krankenhausträger Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH bezieht davon rund 1.250 qm, womit das Objekt nunmehr vollvermietet ist. In Stuttgart vermittelte die IC Immobilien Gruppe rund 600 qm Bürofläche an den Softwareentwickler Intland Software GmbH und in Freiburg rund 450 qm an den Lebensmittellieferant Flink SE.