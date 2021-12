ICD 8 R+ veräußert Immobilien-Paket für über 45 Mio.

Mannheim: Der Fonds ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus von Primus Valor konnte zuletzt durch Veräußerungen an den Standorten Ludwigshafen, Aschaffenburg, Chemnitz und Detmold einen Erlös von über 10 Mio. Euro erwirtschaften. Bezüglich Chemnitz und Detmold handelte es sich jeweils um Teilverkäufe großer Portfolios – ein Großteil der Immobilien blieb weiterhin Bestandteil des Fonds-Portfolios.

Nun wurde ebenfalls der Verkaufsprozess der verbliebenen Liegenschaften an den Standorten Chemnitz und Detmold „im Paket“ zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Die umfangreiche Veräußerung verteilt sich auf sieben Straßen in Chemnitz und 15 Straßen in Detmold. In Summe wechseln somit 514 Wohn- und Gewerbeeinheiten bzw. fast 33.000 qm Nutzfläche den Besitzer. Infolgedessen erwirtschaftet der Fonds ICD 8 R+ einen Verkaufserlös von über 45 Mio. Euro.