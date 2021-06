IMMAC erwirbt Beechwood Nursing Home in Irland

Irland: Healthcare-Investor IMMAC Group erwirbt das Beechwood Nursing Home, ein Pflegeheim mit 57 Einzelzimmern im County Carlow. IMMAC zählt damit nun sechs Pflegeeinrichtungen mit gesamt 372 Pflegeplätzen zu seinem irischen Portfolio.

Mit dem Beechwood Nursing Home konnte IMMAC Capital (Ireland) Ltd., 100%ige Tochter der IMMAC group, bereits die dritte Transaktion binnen 15 Monaten erfolgreich finalisieren. Das 1993 gegründete vollstationäre Pflegeheim bietet mit 57 Pflegeplätzen in Einzelzimmeraufteilung qualitativ hochwertige Pflege in einer häuslich anmutenden Umgebung.

Betreiberin des Beechwood Nursing Home wird die Beechfield Care Group sein, ebenfalls eine Tochtergesellschaft von IMMAC, die auch die Betreuung der übrigen zur Gruppe gehörenden Pflegeeinrichtungen in Irland verantwortet.