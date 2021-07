IMMAC erwirbt Seniorenhaus Zell in Bayern

Hamburg: Die IMMAC group erwirbt das Seniorenhaus Zell im bayrischen Fichtelgebirge. Das seit 1996 in mehreren Bauabschnitten errichtete vollstationäre Pflegeheim wird künftig 130 Pflegeplätze, davon 86 in Einzelzimmern und 44 in Doppelzimmern, für Pflegebedürftige anbieten. Der Hamburger Investor zählt damit aktuell 149 Sozialimmobilien zu seinem aktiven Healthcare-Portfolio.

Zeitgleich hat die neue Betreiberin der Senioreneinrichtung, die Careciano GmbH aus Hamburg, einen 20-jährigen Pachtvertrag abgeschlossen. Durch zukünftige Erhöhung der Einzelzimmerquote kann der pflegerische Betrieb nachhaltig gesichert werden und die Pflegeeinrichtung gemäß AVPfleWoqG umstrukturiert werden.

Mit dem Erwerb des Seniorenhaus Zell verfolgt IMMAC die Emission eines Spezial-AIF für Anleger mit einer Mindestzeichnungssumme in Höhe von 200.000 Euro.