IMMAC GROUP STARTET VERTRIEB DES P-AIF IMMAC 125. RENDITEFONDS

Hamburg: Die IMMAC group hat mit der Platzierung des geschlossenen P-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ begonnen. Der Fonds investiert in die „Klinik im Kurpark“ in Bad Rothenfelde, einer Klinik für Vorsorge, Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung. Das Haus bietet in 222 modern eingerichteten Zimmern, aufgeteilt in 145 Einzel- und 77 Doppelzimmer, Platz für insgesamt 299 stationäre Betten. Pächterin des Anlageobjektes ist die zur Hasselmann-Gruppe gehörende „Klinik im Kurpark GmbH“.

Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 30,9 Mio. Euro, davon 18 Mio. Euro Kommanditkapital. Die Ausschüttung p.a. beträgt 4,75% und wird in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die geplante Laufzeit des Fonds beträgt 15 Jahre. Anleger können sich ab 20.000 Euro beteiligen.