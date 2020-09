immobilien-experten-ag. feiert 9. Richtfest auf dem „Am Oktogon“ in Berlin-Adlershof

Berlin: Über dem Campus „Am Oktogon“ schwebt seit gestern ein neuer Richtkranz. Nach nur rund drei Monaten Bauzeit wurde der Rohbau des Bürogebäudes B7 von der Adolf Lupp GmbH + Co. KG als Generalunternehmer fertiggestellt. Der Neubau liegt an der Hermann-Dorner-Allee und hat eine Gesamtmietfläche von rund 2.000 qm. Die GBP Architekten GmbH hat das Gebäude – eingebettet in den Masterplan für den Gesamtcampus – geplant. Im Endausbau wird der 17 Neubauten und ein Bestandsgebäude umfassende Campus eine Bruttogrundfläche von 85.000 qm haben. Die Bauarbeiten sollen 2025 abgeschlossen sein.