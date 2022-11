Wien: Die IMMOFINANZ hat einen Verkauf von Büroimmobilien abgeschlossen. So wurden zwei Bürogebäude in Wien an die österreichische Winegg Gruppe zu einem Marktpreis von rund 60 Mio. Euro abgegeben. Die beiden Immobilien haben eine Fläche von insgesamt rund 7.000 qm und sind langfristig vermietet.

Bei den beiden verkauften Immobilien handelt es sich um die Offices „Franz Josefs Kai 27“ und „Schreyvogelgasse 2“ in der Innenstadt.