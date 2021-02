Wien : Der Bürostandort myhive am Wienerberg erfreut sich großer Beliebtheit. So hat die IMMOFINANZ mit der AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt einen Mietvertrag über insgesamt 10.000 qm Bürofläche abgeschlossen. Die Räumlichkeiten in den Twin Towers am Wienerberg werden jetzt schrittweise bezogen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.