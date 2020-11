Dresden : In unmittelbarer Nähe des Wiener Platzes, in der Sidonienstraße 18, revitalisiert die Immopact Sidonien GmbH & Co KG das ehemalige Siemenshaus mit rund 3.500 qm Nutzfläche. Erste notwendige Abbrucharbeiten und vorbereitende Maßnahmen haben unlängst begonnen. Das Haus mit bewegter Vergangenheit soll 2022 vollständig saniert sein.