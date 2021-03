Immoraum berät bei Business Park Erweiterung von Sirius in Fellbach

Fellbach : Die Sirius Real Estate Ltd. ist ein führender Betreiber innovativer Gewerbeparks. Die nunmehr erworbenen Gebäude befinden sich in der Max-Planck-Straße 29-31/Carl-Zeiss-Straße 5 grenzen direkt an den Sirius Business Park Fellbach an. Die Gebäude haben eine Mietfläche von ca. 8.800 qm und sind zurzeit vollständig an die Daimler AG vermietet. Zum 30.06.2021 wird das Hauptgebäude komplett leergezogen und anschließend durch Sirius neu repositioniert. Die angrenzende Lagerhalle mit Parkdeck, welche weiterhin vollvermietet bleibt, wurde mit erworben. Immoraum Real Estate Advisors hat die Transaktion für die Verkäuferseite vermittelt und war beratend tätig.