Stuttgart: Im Synergiepark, das größte Gewerbegebiet in der Landeshauptstadt, wurde die Büroimmobilie Schockenriedstraße 46 an ein regionales Family-Office verkauft. Die Immobilie mit ca. 4.000 qm Mietfläche ist überwiegend an die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) vermietet. Ferner ist Valet2Fly, ein Anbieter für Valet Parken am Flughafen Stuttgart, Nutzer der Tiefgarage. Die Käuferseite wurde von Immoraum Real Estate Advisors beraten.