Waren an der Müritz : Centerscape hat eine Rossmann Filiale im Teileigentum erworben und zum März 2021 übernommen. Der Drogeriemarkt mit einer Gesamtmietfläche von ca. 750 qm befindet sich direkt in einer Fußgängerzone am Marktplatz im Zentrum der historischen Altstadt und ist langfristig an die Drogeriemarktkette vermietet. Immoraum Real Estate Advisors hat die Transaktion vermittelt. Rechtlich wurde die Käuferseite von GSK Stockmann vertreten.