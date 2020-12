Imperial mietet rund 15.000 Quadratmeter Logistikfläche im VGP Park bei Magdeburg

Magdeburg : Colliers International war bei einer rund 15.000 qm großen Anmietung an den Logistikdienstleister Imperial beratend tätig. Die im Bau befindliche Halle B ist Teil des circa 300.000 qm großen VGP Parks Magdeburg-Sülzetal, der rund zehn Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt direkt an der BAB 14 liegt. Zum Service-Paket des internationalen Logistikunternehmens am neuen Standort, der bereits im Februar 2021 den Betrieb aufnimmt, wird die Bewirtschaftung des gesamten Lagers einschließlich Umverpackung und Bau von Verkaufsdisplays gehören.