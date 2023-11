Indigo Invest vermietet Flächen in Eschborn an ein deutsches Finanzinstitut

Eschborn: Die Deutsche WertpapierService Bank AG hat einen Mietvertrag über rund 12.500 qm Mietfläche unterzeichnet. Das Unternehmen wird seinen aktuellen Standort in an der Bockenheimer Warte in Frankfurt verlassen und im Sommer 2026 neue, moderne Büroräume in der Kölner Straße 5 in Eschborn beziehen. Das Gebäude wird aktuell von Indigo Invest im Rahmen eines vollumfänglichen Refurbishments neu positioniert und energetisch aufgewertet. Indigo Invest hatte das Gebäude im September 2022 von Aroundtown erworben.

Das Objekt wird von GOLDBECK Bauen im Bestand unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten saniert.

Colliers hat die dwpbank, Indigo Invest wurde von vitura beraten.