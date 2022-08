INDUSTRIA kauft Projekt mit 155 Wohneinheiten in Geesthacht

Geesthacht: INDUSTRIA hat als Asset Manager für den Immobilien-Spezialfonds „Wohnen Deutschland VII“ im Rahmen eines Forward Deals einen Teil der Projektentwicklung „Elbterrassen IV“ bei Hamburg erworben. Verkäufer ist die Ed. Züblin AG. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 53 Mio. Euro.

Als Ergebnis eines Wettbewerbs wurde der Masterplan „Wohnen am Westhafen“ entwickelt. Ziel der Planung war es, das bisherige Hafenareal nachhaltig mit der Innenstadt zu verknüpfen und qualitativ hochwertige Wohnangebote an und mit dem Wasser in unterschiedlichen Quartieren zu realisieren.

Auf dem Areal der Projektentwicklung „Elbterrassen IV“ entstehen nun fünf weitere eigenständige Baukörper mit 155 geförderten sowie frei finanzierten Einheiten mit etwa 10.200 qm Mietfläche. Zu den Gebäuden, deren Baugruben in Kürze ausgehoben werden, gehören eine gemeinsame Tiefgarage sowie ein begrünter Innenhof mit einem Kinderspielplatz.

Die Thomas Klinke Immobilien GmbH hat die Transaktion vermittelt. Rechtlich wurde ZÜBLIN von CML Construction Services GmbH beraten, INDUSTRIA von der Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.