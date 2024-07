Insolvenzverwalter verkauft Teil des südlichen Baufeldes des Laurenz Carré in Köln

Köln: Kaum zwei Monate nach dem Verkauf des nördlichen Baufeldes des Laurenz Carré an die HanseMerkur Grundvermögen, hat der Insolvenzverwalter einen Teil des südlichen Baufeldes an das Familienunternehmen THE FLAG mit Sitz in Attendorn verkauft.

Aktuell ist das Erbbaurechtsgrundstück der Stadt mit einem Parkhaus und dem ehemaligen Music Store Köln bebaut. Das Grundstück mit rund 1.380 qm befindet sich an der Marspfortengasse 10 und liegt in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone, dem Dom sowie dem Hauptbahnhof.

Das Areal soll – dem ursprünglichen Konzept des in Insolvenz geratenen Projektentwicklers GERCH folgend – mit einer wohnwirtschaftlichen Nutzung bebaut werden, wobei 30% der Fläche für den geförderten Wohnungsbau vorgesehen sind.