Inspiration Group schließt Verträge über 4.700 Quadratmeter Bürofläche im GODU in Berlin

Berlin: Die Inspiration Group hat Mietverträge über 4.700 qm Büro, Einzelhandels- und Atelierfläche im GODU in Tempelhof an verschiedene Nutzer neu abgeschlossen bzw. verlängert. Das Objekt in der Gottlieb-Dunkel-Straße 43-44 hat eine Gesamtmietfläche von rund 10.400 qm.

Die gemeinnützige Gesellschaft für Stadtentwicklung – Treuhänder Berlins (GSE), die im Auftrag der Senatsverwaltung für Kultur und Europa (SenKE) agiert, hat ihre Flächen um rund 2.650 qm erweitert. Sie nutzt nun insgesamt circa 5.200 qm in dem 1994 als Büro- und Verwaltungsgebäude errichteten Objekt. Der neu geschlossene Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Die Projekträume unterschiedlicher Größe werden durch das Atelierbüro im kulturwerk des bbk berlin und mittels eines von der Kulturraum Berlin GmbH durchgeführten Auswahlverfahrens an bildende Künstlerinnen und Künstler sowie Literaturschaffende vermietet.

Außerdem haben ein Bildungsträger und ein Kfz-Händler in dem neungeschossigen Objekt, zu dem neben rund 60 Tiefgaragen- auch 60 Außenstellplätze für Pkw gehören, Flächen angemietet. Sie haben eine Größe von rund 450 qm und etwa 1.200 qm. Zusätzlich hat eine Autovermietung ihren bestehenden Vertrag über rund 400 qm verlängert.