Augsburg: Instone Real Estate hat 429 Mietwohnungen in der Innenstadt schlüsselfertig an einen europäischen Asset-Manager im Rahmen eines Forward-Deals verkauft. Der Bau auf einer Grundstücksfläche von rund 14.000 qm hat kürzlich begonnen. Mit dem Projekt „Augusta und Luca“ realisiert Instone kompakte 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen sowie über 400 Tiefgaragenstellplätze in direkter Nähe des Hauptbahnhofs. Die Fertigstellung ist im Jahr 2024 geplant.