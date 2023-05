Instone verkauft 99 Wohnungen an BayernHeim in Bamberg

Bamberg: Instone Real Estate realisiert auf dem ehemaligen Gelände der Lagarde-Kaserne das zukunftsweisende Wohnquartier „Lagarde 8“. Dabei entstehen sechs Wohnhäuser mit 237 Wohnungen und rund 700 qm Gewerbefläche. Zwei dieser Wohngebäude mit insgesamt 99 Wohneinheiten – davon sind 91 einkommensorientiert gefördert (EOF) – wurden nun an die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim verkauft.

Bereits im Jahr 2022 wurde das erste Wohngebäude des Quartiers mit 46 Wohneinheiten und 3.472 qm Wohnfläche an einen privaten Kapitalanleger veräußert. Im ersten Bauabschnitt werden in diesen drei Gebäuden nun in Summe 145 Wohnungen auf rund 10.500 qm Wohnfläche realisiert. Die Fertigstellung soll voraussichtlich Ende 2025 erfolgen.

Die gesamte Wohnfläche umfasst rund 7.000 qm. „Lagarde 8“ befindet sich in der Lorenz-Krapp-Straße und ist Teil des 25 Hektar großen, gemischt genutzten urbanen Stadtquartiers „Lagarde-Campus“ mit rund 900 Wohnungen, Büroflächen, ergänzendem Gewerbe und Nahversorgung. Zukünftig sollen auf dem 25 Hektar großen Areal rund 2.400 Menschen ein neues Zuhause finden.